Si chiamerà Proxima e sarà un’auto sportiva spider & coupé due posti, “spiritualmente” retrò ma stilisticamente inedita: è la nuova sfida dei giovani talenti del car-design che si contenderanno la seconda edizione del Concorso Grifo d’Oro ASI. Il bando di partecipazione è stato appena lanciato e diffuso, il termine per presentare gli elaborati scade il 31 agosto 2026 e poi toccherà alla giuria valutare i lavori degli aspiranti designer con meno di 30 anni in cerca di un’occasione per emergere.

Il Concorso Grifo d’Oro ASI – promosso dalla Commissione ASI Case Costruttrici e Designers e curato dal car-designer Enrico Fumia – nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare giovani talentuosi ponendosi come imparziale talent scout dopo aver ripreso l’omonima iniziativa ideata negli anni ’60 da Nuccio Bertone, uno che di talenti se ne intendeva. In linea di principio sono riprese anche le rigide modalità dei tre Concorsi “Grifo d’Oro Bertone” disputati nel 1965, 1966 e 1967. Ciò significa disegni vincolanti, per “Indicare ai giovani – come puntualizzava Nuccio Bertone – quali siano le difficoltà e le reali necessità da tenere presenti per l’ideazione di modelli di carrozzeria. Per questo abbiamo imposto la realizzazione dei progetti sullo schema di telaio includente difficoltà di un certo impegno. Abbiamo cioè cercato di obbligare i partecipanti a tener conto degli organi meccanici, della posizione di guida, degli scuotimenti delle ruote, dei regolamenti, evitando così di realizzare inutili fantasticherie”.

Il tema di questa seconda edizione del Concorso ASI porterà alla realizzazione di una vettura dalla spiccata personalità estetica e praticità d’uso. Non, dunque, un riciclo di déjà vu, ma nuova espressione nel solo spirito del passato. Il tutto raffigurato rispettando impaginazione e vincoli dimensionali e di presentazione degli schemi forniti da ASI. È ammessa qualunque motorizzazione in un unico inviluppo, mentre le sue misure sono ben definite: passo di 2.300 mm; lunghezza massima di 4.000 mm e larghezza massima di 1.740 mm; l’altezza è libera. Il bando comprende il regolamento, le linee guida, gli schemi, i fogli e le tabelle (tutto disponibile sul sito https://asifed.it/concorso-grifo-doro/) che i candidati utilizzeranno per proporre i propri elaborati. Il premio finale consiste in una targa più un contributo economico pari a 5 mila euro per il primo classificato, 2500 € per il secondo e mille euro per il terzo. Inoltre, è offerta la possibilità di un periodo di stage presso aziende disponibili.