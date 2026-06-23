Dopo aver vinto il Car Design Award 2026 nella categoria Brand Design Language, il team di design Jeep ha voluto spiegare i principi stilistici cardine del marchio che hanno permesso ai creativi di aggiudicarsi il riconoscimento. «Il nostro è un marchio unico, con 85 anni di storia: progettiamo ogni modello con umiltà e grande attenzione alle esigenze dei clienti, offrendo la nostra interpretazione con grande rispetto per il DNA che abbiamo ereditato. L’evoluzione deve sempre tenere a mente i valori che rendono Jeep ciò che è, e la nostra storia è la rincorsa che ci permette di spiccare il salto verso il futuro», ha dichiarato Daniele Calonaci, Head of Jeep Enlarged Europe.
Il principio guida dello stile Jeep è “Design to function”: ogni linea, ogni dettaglio è pensato per aggiungere una funzione per il veicolo e per i suoi clienti. Nel perseguire questo obiettivo fondamentale, il progetto integra design senza tempo e lifestyle. L’identità del brand Jeep nasce da molti elementi che, sapientemente combinati, definiscono ciò che una Jeep rappresenta davvero. Lo schizzo realizzato da Daniele Calonaci e dal suo team svela l’intera “ricetta” e i suoi ingredienti.
Nello sviluppo di ogni modello le prestazioni in fuoristrada sono fondamentali. La prima Jeep fu concepita per “portarti dove gli altri veicoli non possono arrivare” – e ogni modello ancora oggi risponde a questa ambizione. Tutte le Jeep possono affrontare gli ostacoli più impegnativi in fuoristrada, ma anche le difficoltà della vita quotidiana. Le capacità sono garantite da sbalzi ridotti per ottimizzare gli angoli off-road, elevata altezza da terra per superare rocce e guadi, ampi passaruota trapezoidali con pneumatici di grandi dimensioni e un gancio di traino per il recupero in caso di necessità.
Per mantenere la promessa di sicurezza, solidità e durata, ogni Suv Jeep è completamente protetto. Una superficie di rivestimento spessa e avvolgente a 360 gradi protegge la parte inferiore della carrozzeria. Paraurti neri mold-in color – dunque con il colore integrato nel materiale, non verniciato superficialmente – e componenti in alluminio preservano la vernice; materiali anti-scratch, antigraffio, sono stati adottati anche per il Jeep Shield su Compass e Avenger 4xe. Il radar del veicolo è posizionato in moda da evitare danni in spazi ristretti o in presenza di ostacoli. Fari, catadiottri posteriori e fendinebbia anteriori sono incassati per essere protetti da piccoli urti. Materiali adeguati sono utilizzati in punti strategici per ridurre l’usura, come tessuti resistenti e lavabili e protezioni sullo schienale dei sedili anteriori.
La tradizionale forma boxy, squadrata, dei SUV Jeep ottimizza i volumi. Lo schienale posteriore frazionabile consente diverse configurazioni di carico, con una capacità complessiva che, nel caso di Nuova Compass, raggiunge i 1.560 litri con i sedili abbattuti. I SUV Jeep offrono spazio ovunque: la plancia è sagomata nella parte superiore e gli interni sono progettati, sia dal punto di vista stilistico sia ingegneristico, per creare ulteriori vani portaoggetti.