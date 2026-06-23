Il principio guida dello stile Jeep è “Design to function”: ogni linea, ogni dettaglio è pensato per aggiungere una funzione per il veicolo e per i suoi clienti. Nel perseguire questo obiettivo fondamentale, il progetto integra design senza tempo e lifestyle. L’identità del brand Jeep nasce da molti elementi che, sapientemente combinati, definiscono ciò che una Jeep rappresenta davvero. Lo schizzo realizzato da Daniele Calonaci e dal suo team svela l’intera “ricetta” e i suoi ingredienti.

Nello sviluppo di ogni modello le prestazioni in fuoristrada sono fondamentali. La prima Jeep fu concepita per “portarti dove gli altri veicoli non possono arrivare” – e ogni modello ancora oggi risponde a questa ambizione. Tutte le Jeep possono affrontare gli ostacoli più impegnativi in fuoristrada, ma anche le difficoltà della vita quotidiana. Le capacità sono garantite da sbalzi ridotti per ottimizzare gli angoli off-road, elevata altezza da terra per superare rocce e guadi, ampi passaruota trapezoidali con pneumatici di grandi dimensioni e un gancio di traino per il recupero in caso di necessità.