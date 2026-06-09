Con la nuova Q7, Audi scrive un nuovo capitolo della storia di un modello arrivato sul mercato vent’anni fa. La terza generazione del Suv abbina allo spiccato dinamismo e alla capacità di affrontare qualsiasi terreno comfort e una grande abitabilità, tanto da accogliere comodamente sino a sette persone. Sin dal primo sguardo, la vettura – lunga 5,06 metri – spicca per il design nettamente più sportivo rispetto al precedente modello. La vista laterale è caratterizzata dalla linea di cintura ascendente alla quale si accompagna un’altezza complessiva superiore di +5 centimetri rispetto al passato.
Il frontale è dominato dall’ampio single frame – rialzato rispetto alla precedente generazione analogamente al logo dei quattro anelli – con struttura tridimensionale a nido d’ape. Di grande impatto l’impronta a terra sulla quale influiscono i marcati blister quattro in corrispondenza dei passaruota, evocativi della trazione integrale dei quattro anelli, e il montante D più verticale cui consegue una linea del tetto quasi orizzontale, a vantaggio dell’abitabilità. Agli sbalzi corti e al passo lungo – 3 metri – si affiancano paraurti e prese d’aria ridisegnati, mentre il retrotreno si contraddistingue per la pulizia delle linee, l’estrattore sportivo e l’inedita fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici. Costituiscono ulteriori novità l’illuminazione sia del single frame sia degli anelli al retrotreno e le porte automatiche ad apertura/chiusura elettrica, gestibili anche da remoto mediante l’app myAudi.
L’abitacolo della nuova Q7 spicca per il design pulito e la generosa disponibilità di spazio. Per la prima volta, la vettura è proposta con tre varianti di sedute. La configurazione a cinque posti è di serie, mentre i setup a sei o sette posti sono a richiesta. La variante a sei posti vede la seconda fila caratterizzata da due sedili singoli. Una soluzione volta a rafforzare l’atmosfera stile lounge e il comfort del modello. Il layout dell’abitacolo è fortemente caratterizzato dall’Audi Digital Stage: una novità per Audi Q7. Il palcoscenico digitale è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero (di serie). La dash cam integrata nella base del retrovisore interno, a richiesta, registra video in 4K e cattura tutto ciò che accade davanti al veicolo.