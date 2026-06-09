L’abitacolo della nuova Q7 spicca per il design pulito e la generosa disponibilità di spazio. Per la prima volta, la vettura è proposta con tre varianti di sedute. La configurazione a cinque posti è di serie, mentre i setup a sei o sette posti sono a richiesta. La variante a sei posti vede la seconda fila caratterizzata da due sedili singoli. Una soluzione volta a rafforzare l’atmosfera stile lounge e il comfort del modello. Il layout dell’abitacolo è fortemente caratterizzato dall’Audi Digital Stage: una novità per Audi Q7. Il palcoscenico digitale è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero (di serie). La dash cam integrata nella base del retrovisore interno, a richiesta, registra video in 4K e cattura tutto ciò che accade davanti al veicolo.