Audi presenta Nuvolari, l’auto stradale più potente che abbia mai progettato. Nuvolari è la prima auto di serie basata sulla nuova filosofia di design dei quattro anelli definita dal team di Massimo Frascella e abbina il carattere di una supercar a uno stile profondamente distintivo. Le linee tese, le soluzioni tecniche perfettamente integrate e l’aerodinamica attiva contribuiscono a definirne l’aspetto. La configurazione a motore centrale ne determina le proporzioni dando vita a una carrozzeria monolitica e favorendo una straordinaria personalità.