Con la quinta generazione, Audi A6 allroad rafforza la propria identità attraverso proporzioni più imponenti e un linguaggio stilistico che enfatizza il carattere avventuroso del modello senza rinunciare all’eleganza tipica delle grandi station wagon dei quattro anelli. L’intervento più significativo riguarda le dimensioni della carrozzeria. Per la prima volta nella storia della A6 allroad, il modello presenta una larghezza superiore rispetto alla A6 Avant da cui deriva: ben 11,1 centimetri in più. Una scelta che modifica profondamente la percezione visiva della vettura, rendendola più muscolosa e solida. L’aumento delle carreggiate contribuisce inoltre a rafforzarne la presenza su strada e l’impronta dinamica.
Il frontale interpreta in chiave contemporanea i codici stilistici della famiglia allroad. Protagonista è l’ampio Singleframe tridimensionale, affiancato da elementi che ne sottolineano la vocazione off-road: passaruota allargati, protezioni sottoscocca, longarine sottoporta e dettagli a contrasto che definiscono il tradizionale look all terrain. Le finiture nere di serie accentuano il carattere robusto della vettura, mentre il pacchetto estetico in alluminio argento opaco offre un’alternativa più raffinata. Anche le proporzioni giocano un ruolo centrale nella costruzione dell’identità visiva. L’altezza da terra superiore rispetto alla A6 Avant contribuisce a creare una silhouette che combina eleganza e funzionalità, elemento distintivo della variante allroad fin dal suo debutto.
La personalizzazione rimane uno degli aspetti chiave del progetto. La gamma comprende otto colorazioni e cerchi in lega fino a 21 pollici, che enfatizzano la presenza scenica del modello e valorizzano i passaruota maggiorati. All’interno, il design è dominato dall’Audi Digital Stage, composto dal quadro strumenti digitale da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici, ai quali si aggiunge uno schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici nelle versioni più ricche. L’impostazione della plancia privilegia superfici pulite e una forte integrazione tra tecnologia e architettura degli interni. Un ruolo importante è affidato anche all’illuminazione. La luce interattiva dinamica attraversa abitacolo e plancia creando un elemento visivo continuo che contribuisce all’atmosfera di bordo e dialoga con gli occupanti attraverso segnali luminosi dedicati. L’identità della nuova A6 allroad passa infine dall’illuminotecnica esterna.