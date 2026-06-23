La personalizzazione rimane uno degli aspetti chiave del progetto. La gamma comprende otto colorazioni e cerchi in lega fino a 21 pollici, che enfatizzano la presenza scenica del modello e valorizzano i passaruota maggiorati. All’interno, il design è dominato dall’Audi Digital Stage, composto dal quadro strumenti digitale da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici, ai quali si aggiunge uno schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici nelle versioni più ricche. L’impostazione della plancia privilegia superfici pulite e una forte integrazione tra tecnologia e architettura degli interni. Un ruolo importante è affidato anche all’illuminazione. La luce interattiva dinamica attraversa abitacolo e plancia creando un elemento visivo continuo che contribuisce all’atmosfera di bordo e dialoga con gli occupanti attraverso segnali luminosi dedicati. L’identità della nuova A6 allroad passa infine dall’illuminotecnica esterna.