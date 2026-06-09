Renault 4 JP4x4 Concept è una rivisitazione delle versioni Plein Air (1969) e JP4 (1981) della Renault 4 originale. Reinterpreta il lato fun di questi modelli, in uno spirito spensierato e giocoso. Aggiungendovi anche un pizzico di voglia d’avventura grazie alla trazione integrale. Il nome rende direttamente omaggio alla JP4 degli anni 1980 ma, essendo dotata di motorizzazione elettrica, Renault 4 JP4x4 Concept ha tutte le caratteristiche di una beach buggy elegante e moderna, sia per l’aspetto che per le dotazioni dedicate allo sport e al tempo libero.
Da un punto di vista estetico si distingue per il carattere al tempo stesso aperto e avventuroso. Alle due porte minimaliste che si aprono in modo tradizionale si aggiungono il tetto traforato per massimizzare la rigidità ed il portellone posteriore senza capote che si abbassa come la sponda dei pick-up per caricare più facilmente gli oggetti a bordo. All’interno, i sedili avvolgenti ricordano i mitici sedili a petalo con poggiatesta integrato, presenti su vari modelli Renault degli anni 1970. Sono rivestiti con tessuto misto con base crêpe e sezioni a maglie diagonali per creare un effetto al tempo stesso elegante e sportivo. Anche i pannelli interni delle porte, i contorni del bagagliaio e la plancia sono ricoperti di tessuto. Quest’ultima è dotata, sul lato passeggero, di una maniglia a cui tenersi in caso di strade dissestate. La consolle centrale flottante è una novità assoluta e conferisce robustezza e raffinatezza all’abitacolo fresco e arioso.
«A metà strada tra pick-up e beach buggy, Renault 4 JP4x4 Concept è stata progettata senza confini tra l’esterno e l’abitacolo. Questa dimensione è accentuata dal forte contrasto tra il Verde Smeraldo della tinta di carrozzeria e l’arancione pop dei tessuti dell’abitacolo. Con la sua espressione grafica, le cornici delle porte arancioni e il finestrino posteriore caratteristico, allungato all’indietro, Renault 4 JP4x4 Concept ha un profilo tutto suo nel panorama automobilistico», ha dichiarato. Jean-Philippe Salar, Direttore Advanced Design di Renault.