Da un punto di vista estetico si distingue per il carattere al tempo stesso aperto e avventuroso. Alle due porte minimaliste che si aprono in modo tradizionale si aggiungono il tetto traforato per massimizzare la rigidità ed il portellone posteriore senza capote che si abbassa come la sponda dei pick-up per caricare più facilmente gli oggetti a bordo. All’interno, i sedili avvolgenti ricordano i mitici sedili a petalo con poggiatesta integrato, presenti su vari modelli Renault degli anni 1970. Sono rivestiti con tessuto misto con base crêpe e sezioni a maglie diagonali per creare un effetto al tempo stesso elegante e sportivo. Anche i pannelli interni delle porte, i contorni del bagagliaio e la plancia sono ricoperti di tessuto. Quest’ultima è dotata, sul lato passeggero, di una maniglia a cui tenersi in caso di strade dissestate. La consolle centrale flottante è una novità assoluta e conferisce robustezza e raffinatezza all’abitacolo fresco e arioso.