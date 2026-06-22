«La nostra metodologia multidisciplinare combina visione progettuale, competenze industriali e creazione di valore per il brand, nella convinzione che il design emozionale rappresenti una componente progettuale fondamentale», spiega Bonzanigo, cui abbiamo chiesto quali principi guidino l’attività di consulenza del suo nuovo studio. «Credo che negli ultimi anni ci siamo dimenticati che il buon design e la buona estetica sono parte costituente di un’esperienza utente significativa e memorabile. Provenendo dal mondo dell’automobile, dove la capacità di suscitare emozioni è una componente integrale dell’esperienza di prodotto, questo aspetto riveste per noi un’importanza particolare». Concetti che Bonzanigo ha descritto e analizzato approfonditamente anche nel suo libro “Automobili, design ed emozioni – Celebrazione del piacere estetico”, vero e proprio trattato sull’argomento pubblicato nel 2021.

Un bagaglio culturale che ora viene messo a disposizione nell’attività di consulenza, aprendo una nuova fase professionale. «Operiamo in un’ampia varietà di settori industriali e con aziende di ogni dimensione. Affianchiamo giovani e ambiziose startup nella definizione della loro personalità estetica, delle loro strategie di design e dei loro prodotti, ma applichiamo efficacemente la nostra metodologia anche ad aziende consolidate che desiderano rafforzare il proprio successo commerciale. Perché il design è il primo ambasciatore dei valori del brand ed uno dei fattori più efficaci nella creazione di valore economico».