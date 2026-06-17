Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia progettuale. L’ambiente è essenziale, orientato al guidatore e privo di elementi superflui. I nuovi sedili a guscio integrano strutture in fibra naturale e sono rivestiti in pelle Merino bicolore nelle tonalità Bathurst Blue e Berry Red. Per la prima volta su una BMW M debutta inoltre la pelle nubuck nera, utilizzata su volante, pannelli porta e roll bar. Il risultato è una vettura che riesce a coniugare tradizione e innovazione, motorsport ed elettrificazione, mantenendo intatto il carattere distintivo di BMW M. La Concept Neue Klasse non anticipa soltanto le future sportive elettriche del marchio: definisce soprattutto un nuovo linguaggio stilistico destinato a influenzare profondamente la prossima generazione di modelli ad alte prestazioni della casa bavarese.