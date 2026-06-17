Presentata in anteprima mondiale alla 24 Ore di Le Mans, la BMW M Concept Neue Klasse rappresenta molto più di una semplice show car. È il manifesto stilistico con cui il brand M inaugura una nuova era, quella delle sportive ad alte prestazioni completamente elettriche, reinterpretando il proprio DNA attraverso un linguaggio formale inedito ma profondamente legato al mondo delle competizioni. La concept car introduce la nuova identità visiva del marchio, caratterizzata da linee essenziali, superfici scolpite e una forte integrazione tra forma e funzione. Ogni dettaglio è stato progettato con un preciso obiettivo aerodinamico o prestazionale, in perfetta coerenza con la filosofia che da sempre guida la divisione sportiva di Monaco.
Le proporzioni sono quelle tipiche di una BMW M: carreggiate larghe, passaruota muscolosi e una possente sezione delle spalle conferiscono alla vettura una presenza scenica immediatamente riconoscibile. Tuttavia, il trattamento delle superfici appare più pulito e minimalista rispetto al passato, in linea con i principi della futura famiglia Neue Klasse. Il frontale rappresenta uno degli elementi più innovativi del progetto. Il tradizionale “shark nose” BMW viene reinterpretato in chiave moderna e integra in un unico elemento i gruppi ottici e la calandra a doppio rene. La firma luminosa introduce le nuove M Yellow Lights, luci gialle ispirate alle vetture GT da competizione e alla BMW M Hybrid V8 impegnata nelle gare endurance. Un dettaglio destinato a diventare un segno distintivo delle future BMW M.
Anche il paraurti anteriore racconta il legame con il motorsport. La sua architettura richiama il concetto di trimarano, con una struttura tripartita che enfatizza la larghezza della vettura e fornisce supporto aerodinamico allo splitter inferiore. Sul cofano spicca inoltre una grande presa d’aria a forma di V, funzionale al raffreddamento del sistema elettrico ad alte prestazioni. La ricerca aerodinamica prosegue lungo tutta la carrozzeria. Gli specchietti esterni, reinterpretati secondo la tradizione M e decorati con i colori storici del marchio, sono stati studiati per ottimizzare i flussi d’aria. Nella parte posteriore, un pronunciato spoiler “ducktail” aumenta il carico aerodinamico sull’asse posteriore, mentre il diffusore sospeso contribuisce all’efficienza complessiva del veicolo. Particolarmente interessante è l’introduzione di nuovi elementi luminosi tridimensionali denominati “Track Lights”, posizionati sia nel paraurti anteriore sia in quello posteriore. Oltre alla funzione estetica, questi elementi rafforzano l’identità visiva della vettura e sottolineano la sua appartenenza al mondo delle competizioni.
Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia progettuale. L’ambiente è essenziale, orientato al guidatore e privo di elementi superflui. I nuovi sedili a guscio integrano strutture in fibra naturale e sono rivestiti in pelle Merino bicolore nelle tonalità Bathurst Blue e Berry Red. Per la prima volta su una BMW M debutta inoltre la pelle nubuck nera, utilizzata su volante, pannelli porta e roll bar. Il risultato è una vettura che riesce a coniugare tradizione e innovazione, motorsport ed elettrificazione, mantenendo intatto il carattere distintivo di BMW M. La Concept Neue Klasse non anticipa soltanto le future sportive elettriche del marchio: definisce soprattutto un nuovo linguaggio stilistico destinato a influenzare profondamente la prossima generazione di modelli ad alte prestazioni della casa bavarese.