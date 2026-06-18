Subaru amplia la propria gamma elettrica con la nuova Uncharted, crossover compatta sviluppata in collaborazione con Toyota. Ha la stessa base tecnica della C-HR Plus, ma una personalità distinta, sia sul piano estetico sia su quello dinamico. Lunga circa 4,5 metri, la Uncharted interpreta il linguaggio Subaru in una chiave più urbana e sportiva. Il frontale è dominato da gruppi ottici sottili e, in generale, le superfici appaiono tese e pulite. Parafanghi pronunciati e protezioni nella parte bassa della carrozzeria sottolineano il legame con il mondo outdoor mentre il tetto che scende verso il posteriore e il lunotto molto inclinato donano alla vettura una sagoma quasi da coupé, enfatizzata da maniglie posteriori “invisibili”. La coda è verticale e compatta e grazie alla firma luminosa orizzontale, esalta visivamente la larghezza dell’auto.