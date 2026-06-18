Subaru amplia la propria gamma elettrica con la nuova Uncharted, crossover compatta sviluppata in collaborazione con Toyota. Ha la stessa base tecnica della C-HR Plus, ma una personalità distinta, sia sul piano estetico sia su quello dinamico. Lunga circa 4,5 metri, la Uncharted interpreta il linguaggio Subaru in una chiave più urbana e sportiva. Il frontale è dominato da gruppi ottici sottili e, in generale, le superfici appaiono tese e pulite. Parafanghi pronunciati e protezioni nella parte bassa della carrozzeria sottolineano il legame con il mondo outdoor mentre il tetto che scende verso il posteriore e il lunotto molto inclinato donano alla vettura una sagoma quasi da coupé, enfatizzata da maniglie posteriori “invisibili”. La coda è verticale e compatta e grazie alla firma luminosa orizzontale, esalta visivamente la larghezza dell’auto.
L’abitacolo è concreto e razionale. La plancia ha come elemento centrale il display da 14 pollici dedicato all’infotaiment: integra nella parte inferiore due manopole circolari per la gestione del climatizzatore. La strumentazione digitale, invece, è collocata dietro al volante, in posizione rialzata, quasi fosse una sorta di head-up display “fisico”. In generale l’ambiente risulta curato e ben assemblato, con buona abitabilità anche per i passeggeri posteriori.
La gamma di questa Uncharted prevede una versione d’accesso da 167 cavalli con batteria da 57,7 kWh e due varianti equipaggiate con accumulatore da 77 kWh: una a trazione anteriore da 224 cavalli e una integrale da 343 cavalli. In base alla configurazione scelta, l’autonomia varia tra 451 e 592 km, mentre per passare dal 10% all’80% della carica sono necessari circa 28 minuti. Su strada, la Uncharted mostra una bella dinamica: ha un’erogazione molto fluida ed è sempre ben piantata a terra. L’auto ha un prezzo di partenza di 39.900 euro che, grazie a una promo lancio, scendono a 34.900 euro.