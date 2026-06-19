Il Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car si prepara ad accendere i motori per la sua quinta edizione, in programma il 26 e 27 settembre 2026. Il nuovo volto della kermesse si presenta con un format inedito sviluppato su un intero fine settimana. Per i partecipanti si preannuncia un programma ricco di emozioni e fascino. Il sipario si alzerà sabato 26 settembre con un’esperienza immersiva tra i panorami delle Langhe e i tesori della Fondazione Macaluso, per poi culminare nell’esclusiva cena di gala ospitata all’interno della Sala Diplomatica del Castello Cavour di Santena. L’indomani, domenica 27 settembre, i riflettori si accenderanno sull’atteso Tour d’Elegance. In questa edizione, la celebre sfilata prenderà il via in via del tutto eccezionale dal Parco all’inglese del Castello Cavour per poi snodarsi in un affascinante percorso fino a raggiungere Revigliasco Torinese, suggestivo borgo e palcoscenico centrale del Concorso.

L’immagine ufficiale della quinta edizione del Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car porterà una firma leggendaria. Per il 2026, la locandina ufficiale sarà, infatti, una vera e propria opera d’arte inedita, concepita e realizzata direttamente da Pininfarina e dal suo rinomato Centro Stile. La locandina rappresenta l’emozione che Lancia ha portato all’intero Paese. Questo brand gode di un passato glorioso che Pininfarina ha cercato di visualizzare in una linea ideale di collegamento a simboleggiare la “Linea Pininfarina” che tanto ha rappresentato per la casa torinese. In concomitanza con uno dei traguardi più significativi dell’automobilismo italiano, ovvero le celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione del marchio Lancia, il manifesto esplorerà ed esalterà il profondo significato del “Granturismo”. Questo concetto, che unisce indissolubilmente l’eleganza Lancia e la maestria stilistica di Pininfarina, prenderà vita attraverso il tratto inconfondibile dei designer, dando forma alle linee immortali di tre icone assolute dell’automobilismo.