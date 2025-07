Questa storia, dalla fondazione ad opera del già citato Giugiaro e di Aldo Mantovani fino al passaggio al Gruppo Volkswagen, è naturalmente raccontata e illustrata con cura in “italdesign – Engineers of ideas”, ma non in primo piano. Uscito nel 2024 con testo in italiano e oggi proposto anche nella variante in lingua inglese, questo volume di grande formato inizia infatti come il migliore dei film, ambientato nel presente con la descrizione di cos’è e cosa fa Italdesign oggi, affidando la cronaca degli inizi e della parabola vincente dei Giugiaro a un lungo e sostanzioso flashback.