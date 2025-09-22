Tom Matano, il celebre designer automobilistico famoso per aver realizzato le linee della Mazda Mx-5 è scomparso. Nato a Nagasaki, in Giappone, la passione di Matano per le automobili lo ha portato negli Stati Uniti, dove ha intrapreso una lunga carriera e ha lavorato per diversi marchi automobilistici. Dopo aver conseguito la laurea all’Art Center College of Design in California, Matano ha iniziato il suo percorso professionale alla General Motors. Successivamente è arrivato in Germania, in Bmw, e nel 1983 è entrato in Mazda realizzando l’auto che l’avrebbe reso celebre: la mitica spider Mx-5 che ha visto la luce per la prima volta nel 1989.

Pubblichiamo nuovamente una delle sue ultime interviste del 2 febbraio 2023

Quali sono le maggiori sfide e i successi quando si tratta di progettare un’auto?

Tom Matano: «Il tuo tema stilistico iniziale deve arrivare alla produzione in serie senza perdere la propria essenza, superando il minuzioso esame associato alla progettazione del prodotto e alla fase produttiva. Nel mio periodo, ci siamo riusciti con le RX-7 FD, Miata NA/NB, MX-6 e Mazda3. Il grande team degli ingegneri Mazda ha supportato la visione stilistica e lavorato con noi».

Quali sono le differenze e le somiglianze tra designer di diverse generazioni?

«Insieme alle nuove tecnologie, ci sono nuovi materiali e processi di produzione in continua evoluzione che influenzano il risultato del design. Altri fattori sono le modifiche normative che influenzano i cambiamenti fondamentali dell’architettura, come le norme sulla sicurezza o sul consumo di carburante che richiedono un’efficienza aerodinamica molto maggiore e pesi più contenuti. O i movimenti per la sostenibilità a zero emissioni/a zero emissioni di carbonio».

Qual è il ricordo principale quando ripensi alla tua carriera in Mazda?

«Ho potuto utilizzare tutte le mie conoscenze ed esperienze di vita lavorando negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, e collaborando con i migliori talenti a livello mondiale. Ad esempio, il designer Mazda Ikuo Maeda. È stato un attore fondamentale durante la mia carriera ed è stato il mio protetto negli Stati Uniti quando abbiamo iniziato a sviluppare la nostra visione e filosofia del design alla fine degli anni ‘90. Ikuo Mazda è diventato un vero leader mondiale del design».