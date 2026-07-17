Xpeng ha svelato la nuova L03 in occasione dell’evento “Physical AI for All: Xpeng Brand Day and New Product Launch” a Monaco di Baviera. Posizionato come un Suv Coupé AI di prossima generazione, L03 unisce quattro caratteristiche distintive: un design sportivo ed elegante, il comfort di un abitacolo premium, una praticità flessibile e una guida intelligente progettata per le strade di tutto il mondo.
Sviluppato sotto la guida dell’ex capo del design degli esterni di Ferrari, JuanMa Lopez, il modello L03 applica la filosofia di design “Vital Flow” attraverso una carrozzeria wide-body, un profilo sportivo, una silhouette fastback, portiere senza telaio e un coefficiente di resistenza aerodinamica ai vertici della categoria di appena 0,228.
L’abitacolo presenta un display centrale da 15,6 pollici, W-HUD, illuminazione d’ambiente immersiva, climatizzazione intelligente e sedili in stile lounge, mentre 37 vani portaoggetti, un generoso volume di carico e una capacità di traino fino a 1.500 kg facilitano i viaggi quotidiani e le avventure del fine settimana. Costruito sull’architettura tecnologica proprietaria del brand, il modello L03 porta nei mercati globali alcune delle funzionalità di guida intelligente più avanzate dell’azienda.