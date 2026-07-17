L’abitacolo presenta un display centrale da 15,6 pollici, W-HUD, illuminazione d’ambiente immersiva, climatizzazione intelligente e sedili in stile lounge, mentre 37 vani portaoggetti, un generoso volume di carico e una capacità di traino fino a 1.500 kg facilitano i viaggi quotidiani e le avventure del fine settimana. Costruito sull’architettura tecnologica proprietaria del brand, il modello L03 porta nei mercati globali alcune delle funzionalità di guida intelligente più avanzate dell’azienda.