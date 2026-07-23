Se con EX90 e la piccola EX30 la Volvo ha mostrato la propria interpretazione dei segmenti premium di vertice e di quello compatto, con la nuova EX60 punta direttamente al segmento D, destinato a diventare il più importante a livello globale.

Per questo EX60 introduce novità tecnologiche e produttive destinate a influenzarne direttamente il design. La struttura nasce da due principi d’avanguardia: il megacasting, che riunisce in un unico elemento parti normalmente assemblate, riducendo peso e complessità, e il cell-to-body, che integra le celle della batteria nella struttura portante. Quest’ultimo elimina l’involucro del pacco batterie, fa risparmiare circa 70 kg, contribuisce a una riduzione complessiva di circa 200 kg e permette autonomie superiori agli 800 km.