Se con EX90 e la piccola EX30 la Volvo ha mostrato la propria interpretazione dei segmenti premium di vertice e di quello compatto, con la nuova EX60 punta direttamente al segmento D, destinato a diventare il più importante a livello globale.
Per questo EX60 introduce novità tecnologiche e produttive destinate a influenzarne direttamente il design. La struttura nasce da due principi d’avanguardia: il megacasting, che riunisce in un unico elemento parti normalmente assemblate, riducendo peso e complessità, e il cell-to-body, che integra le celle della batteria nella struttura portante. Quest’ultimo elimina l’involucro del pacco batterie, fa risparmiare circa 70 kg, contribuisce a una riduzione complessiva di circa 200 kg e permette autonomie superiori agli 800 km.
Dal punto di vista stilistico, EX60 traduce queste soluzioni in una nuova interpretazione del linguaggio Volvo. Lunga 4,8 metri, propone un frontale pulito che richiama EX30 anche nel disegno dei fari, mentre il profilo sviluppa un andamento quasi da station wagon, culminando in una coda verticale progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica. I gruppi ottici posteriori seguono il perimetro della carrozzeria, interrompendosi con una caratteristica linea spezzata all’altezza della cintura.
Gli interni confermano minimalismo e sostenibilità come pilastri del nuovo corso Volvo. EX60 è il modello che impiega la più alta percentuale di materiali riciclati della gamma, pari al 27%, mentre superfici, colori e finiture danno vita a quattro ambienti ispirati ai paesaggi nordici. L’interfaccia è sviluppata anche con il contributo dell’intelligenza artificiale e integra l’assistente Google Gemini. Al posto dell’head-up display troviamo uno schermo da 11,4″ arretrato sulla plancia sopra la linea di visuale liberata dal volante compatto, affiancato da un display centrale da 15″. Originale, infine, il vano portaoggetti ricavato nella console centrale, apribile con un tradizionale comando meccanico e destinato a sostituire il classico cassetto lato passeggero, assente come su EX30.
Non perdete la Design Story della Volvo EX60 su Auto&Design n° 280, Settembre/Ottobre 2026.