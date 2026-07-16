Il frontale è il tratto più riconoscibile: fari sottili e orizzontali che confluiscono in due barre luminose sovrapposte, con il logo VW illuminato al centro. Il cofano alto e la linea orizzontale sotto il paraurti costruiscono una superficie stabile, mentre parafanghi e passaruota pronunciati danno peso visivo alla vettura. Di profilo, il design della carrozzeria si interpreta su tre livelli: il tetto con la greenhouse, sospeso grazie al Flying Roof e ai montanti A e B in nero lucido, e le due fasce inferiori in lamiera, dalle superfici convesse che richiamano solidità. Il montante C, inclinato in avanti, è un omaggio al primo Bulli e alla Golf di Giorgetto Giugiaro, di cui riprende la forma “ad arco teso”. Sul retro, la barra a Led con superficie in vetro e, nella versione IQ.Light, i due blocchi ottici 3D che sembrano fluttuare sopra la carrozzeria completano una coda pulita e riconoscibile, che Volkswagen rivendica come inedita nel segmento dei Suv compatti.