Il risultato, da qualsiasi angolazione, è un’immagine monolitica, chiara e potente, che comunica sicurezza senza enfasi decorative. Sul fianco, dove le proporzioni SAV restano fedeli alla tradizione, il gesto più innovativo sono le maniglie delle portiere Winglets. Incassate nella carrozzeria, richiedono solo uno sfioramento per azionare l’apertura elettrica delle porte: un dettaglio che dimostra come la ricerca formale non prescinda mai dalla funzione, alleggerendo visivamente la fiancata. La personalizzazione resta un pilastro dell’identità del modello: undici tinte di carrozzeria e cerchi fino a 23 pollici calibrano il carattere estetico della vettura, dall’eleganza discreta alla vocazione sportiva della M60e xDrive. Per chi cerca un’espressione più marcata, le M Performance Parts — splitter in fibra di carbonio, spoiler nero lucido, diffusore in aramide — aggiungono un vocabolario formale più aggressivo. È negli interni che la Neue Klasse si manifesta con maggiore evidenza. L’abitacolo abbandona la ridondanza per abbracciare superfici pulite e strutture chiare, mantenendo il tradizionale orientamento verso il guidatore.