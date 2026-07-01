Con la quinta generazione, la Bmw X5 ridefinisce il proprio ruolo di riferimento estetico nel segmento che ha contribuito a inventare nel 1999. Il nuovo capitolo del bestseller bavarese è soprattutto una storia di design, in cui le proporzioni classiche del Sports Activity Vehicle si fondono con il linguaggio stilistico della Neue Klasse. Il tratto più riconoscibile della nuova X5 è il frontale a sviluppo verticale, dominato dalla calandra Iconic Glow, anch’essa orientata in verticale. Completano la firma stilistica i nuovi gruppi ottici “double-X”, che debuttano per la prima volta su una Bmw e trasformano lo sguardo del Suv in un elemento distintivo.
Il risultato, da qualsiasi angolazione, è un’immagine monolitica, chiara e potente, che comunica sicurezza senza enfasi decorative. Sul fianco, dove le proporzioni SAV restano fedeli alla tradizione, il gesto più innovativo sono le maniglie delle portiere Winglets. Incassate nella carrozzeria, richiedono solo uno sfioramento per azionare l’apertura elettrica delle porte: un dettaglio che dimostra come la ricerca formale non prescinda mai dalla funzione, alleggerendo visivamente la fiancata. La personalizzazione resta un pilastro dell’identità del modello: undici tinte di carrozzeria e cerchi fino a 23 pollici calibrano il carattere estetico della vettura, dall’eleganza discreta alla vocazione sportiva della M60e xDrive. Per chi cerca un’espressione più marcata, le M Performance Parts — splitter in fibra di carbonio, spoiler nero lucido, diffusore in aramide — aggiungono un vocabolario formale più aggressivo. È negli interni che la Neue Klasse si manifesta con maggiore evidenza. L’abitacolo abbandona la ridondanza per abbracciare superfici pulite e strutture chiare, mantenendo il tradizionale orientamento verso il guidatore.
Le nuove finiture in ardesia e vetro introducono una qualità tattile inedita, capace di comunicare sofisticazione attraverso la sottrazione più che l’aggiunta. Il cuore tecnologico è il sistema Panoramic iDrive, con Central Display dal design “free-cut”, Head-Up Display 3D e Panoramic Vision, che estende la proiezione su tutta la larghezza del parabrezza. Completa l’esperienza una fascia di luce ambientale che accompagna l’abitacolo da porta a porta, trasformando la tecnologia in atmosfera. Le nuove finiture in ardesia e vetro introducono una qualità tattile inedita, capace di comunicare sofisticazione attraverso la sottrazione più che l’aggiunta. Il cuore tecnologico è il sistema Panoramic iDrive, con Central Display dal design “free-cut”, Head-Up Display 3D e Panoramic Vision, che estende la proiezione su tutta la larghezza del parabrezza. Completa l’esperienza una fascia di luce ambientale che accompagna l’abitacolo da porta a porta, trasformando la tecnologia in atmosfera.
Colpisce la coerenza visiva mantenuta lungo cinque diverse tipologie di propulsione — benzina, diesel mild hybrid, plug-in hybrid, la iX5 elettrica e la futura iX5 Hydrogen. La nuova X5 dimostra che il linguaggio Neue Klasse non è un accessorio legato all’elettrificazione, ma un’identità capace di attraversare ogni architettura propulsiva, confermando il ruolo del modello come manifesto estetico del marchio. La produzione partirà a Spartanburg ad agosto, con la iX5 primo veicolo elettrico realizzato nello storico stabilimento americano: un segnale di come la nuova X5 sia chiamata a scrivere, anche visivamente, il prossimo capitolo della sua saga.