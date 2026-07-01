A pochi mesi dal lancio della rinnovata 500 con motorizzazione mild hybrid, Fiat introduce per la versione cabriolet, la 500 C, un allestimento più ricercato che valorizza e sottolinea il fascino classico di quella che oggi è l’unica citycar decappottabile disponibile sul mercato italiano. L’allestimento, battezzato Dolcevita, evoca le atmosfere degli Anni ’60 e propone, come serie speciale ma non limitata, una caratterizzazione di raffinata eleganza che impreziosisce l’estetica con pochi dettagli, senza però raggiungere il lusso dell’indimenticabile edizione Riva, introdotta nel 2016 sulla precedente 500 e, in quel caso sì, prodotta in serie limitata.