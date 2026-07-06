Il centro stile milanese di Geely ha aperto nel 2023 all’interno della Torre Diamante di Porta Nuova. Qui il gruppo cinese ha scelto di radicare il proprio linguaggio progettuale nel cuore di uno degli ecosistemi creativi più influenti al mondo. Una decisione che va oltre la presenza operativa e racconta una precisa visione culturale: sviluppare il futuro della mobilità attraverso il dialogo tra sensibilità europea, innovazione tecnologica e identità internazionale. Il centro milanese è oggi uno dei cinque hub della rete globale Geely Design, insieme a Shanghai, Ningbo, Göteborg e Coventry, connessi in un modello operativo continuo sulle ventiquattr’ore che accelera i processi creativi e favorisce uno sviluppo progettuale coerente a livello globale. Milano rappresenta però qualcosa di più: è il punto di incontro tra l’Italian Flair, fatto di proporzioni, cultura materiale, attenzione alla luce e all’esperienza umana, e la visione contemporanea di Geely sulla mobilità intelligente ed elettrificata.