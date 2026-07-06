Il futuro della mobilità nasce dall’incontro tra innovazione, creatività e nuove generazioni. È questa la visione alla base del Geely Design Camp, il progetto internazionale promosso da Geely Auto che, dopo il successo delle prime due edizioni in Cina, si apre quest’anno per la prima volta alla scena europea coinvolgendo alcune delle più prestigiose università di design automobilistico del continente. L’iniziativa rappresenta un’importante piattaforma di confronto dedicata ai giovani talenti del design, chiamati a interpretare il futuro dell’automobile attraverso nuove idee, linguaggi estetici e soluzioni capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità ed esperienza del cliente.
Il percorso europeo del Geely Design Camp avrà uno dei suoi momenti più significativi a Milano, città simbolo del design internazionale e sede del Geely Innovation Design Center Italy, il centro creativo inaugurato nel 2023 che rappresenta uno dei punti strategici del network globale di design del Gruppo. Qui i finalisti avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo Geely Auto, approfondendo la filosofia progettuale del brand, i suoi principi di design e il ruolo sempre più centrale dell’identità estetica nello sviluppo dei veicoli del futuro.
«Il design è uno degli elementi fondamentali attraverso cui Geely interpreta l’evoluzione della mobilità – dichiara Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors per Geely e Zeekr –. Investire nei giovani designer significa investire nelle idee che guideranno il prossimo capitolo dell’automotive. Milano, con la sua cultura progettuale unica, è il luogo ideale per alimentare un dialogo tra talento, tecnologia e visione internazionale». Il programma prevede inoltre un’esperienza sul campo con la visita presso Ambrostore Milano, nuovo concessionario italiano del Geely Auto, che rappresenta un esempio concreto dell’approccio Geely sul mercato: un luogo dove il design, la tecnologia e i valori del brand incontrano quotidianamente clienti e comunità.
Il centro stile milanese di Geely ha aperto nel 2023 all’interno della Torre Diamante di Porta Nuova. Qui il gruppo cinese ha scelto di radicare il proprio linguaggio progettuale nel cuore di uno degli ecosistemi creativi più influenti al mondo. Una decisione che va oltre la presenza operativa e racconta una precisa visione culturale: sviluppare il futuro della mobilità attraverso il dialogo tra sensibilità europea, innovazione tecnologica e identità internazionale. Il centro milanese è oggi uno dei cinque hub della rete globale Geely Design, insieme a Shanghai, Ningbo, Göteborg e Coventry, connessi in un modello operativo continuo sulle ventiquattr’ore che accelera i processi creativi e favorisce uno sviluppo progettuale coerente a livello globale. Milano rappresenta però qualcosa di più: è il punto di incontro tra l’Italian Flair, fatto di proporzioni, cultura materiale, attenzione alla luce e all’esperienza umana, e la visione contemporanea di Geely sulla mobilità intelligente ed elettrificata.