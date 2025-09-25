In un contesto come quello di un salone dell’auto, una domanda sorge spontanea. Tra costruttori tradizionali che si stanno reinventando e giovani brand in cerca di un posto al sole, come farà Deepal a emergere? «Viviamo una rivoluzione – spiega Zyciora -. Ma in passato ce ne sono state altre. Ogni salto tecnologico ha portato una rottura. Questa volta è dettata dall’auto elettrica e dalla tecnologia. Tutte le Case proveranno a proporre modelli in grado di soddisfare i nuovi bisogni degli automobilisti. Alcuni ce la faranno, altri no. È un fatto ciclico, che accade da quando l’automobile è stata inventata. Noi, con Deepal, vogliamo proporre vetture con servizi all’avanguardia, comfort, prestazioni e qualità. La tecnologia sta cambiando l’idea di auto, che è sempre più un luogo dove vivere, dove fare esperienze, dove rilassarsi o lavorare mentre si viaggia. La guida autonoma sta spingendo in questa direzione. Stiamo assecondando questa tendenza sia all’esterno sia all’interno del veicolo».