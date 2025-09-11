Gli interni della riflettono fortemente la nuova generazione del linguaggio di design Modern Solid. Il veicolo è stato sviluppato dall’interno verso l’esterno, interamente dal punto di vista del cliente, per garantire che ogni aspetto degli interni soddisfi i più elevati standard di comfort, usabilità e integrazione tecnologica prima di modellare gli esterni. Pertanto, l’esperienza del guidatore e dei passeggeri è prioritaria, risultando in un design armonioso, intuitivo e funzionale che si integra perfettamente con l’estetica esterna. L’architettura completamente nuova degli interni della Vision O presenta un nuovo layout HMI che include il nuovo Škoda Horizon Display personalizzabile per entrambi i passeggeri anteriori. Corre per tutta la larghezza del cruscotto ed è completato da uno schermo centrale orientato verticalmente.