Completamente preparata per il futuro elettrificato dei modelli station wagon di Škoda: basandosi sulla sua ricca eredità e sulla leadership europea nel segmento Combi, la Škoda Vision O offre una dichiarazione audace, mostrando la prossima generazione del linguaggio di design Modern Solid di Škoda. È la prima concept car del marchio sviluppata pensando dall’interno verso l’esterno, seguendo il suo approccio incentrato sul cliente. Il nome Vision O deriva dal concetto di circolarità e sta per progettare, produrre, utilizzare e infine riciclare l’auto in modo sostenibile per ridurre al minimo l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.
L’esterno di Vision O è caratterizzato da linee pulite e semplici. Il suo design minimalista offre la massima efficienza grazie all’aerodinamica ottimizzata, consentendo un’autonomia maggiore, anche su distanze significative. L’evoluzione del linguaggio di design Modern Solid di Škoda genera un look ancora più robusto con una maschera facciale Tech-loop completamente nuova. Vision O offre anche una tecnologia avanzata di guida autonoma, in cui il veicolo è in grado di gestire tutte le attività di guida in condizioni specifiche.
Gli interni della riflettono fortemente la nuova generazione del linguaggio di design Modern Solid. Il veicolo è stato sviluppato dall’interno verso l’esterno, interamente dal punto di vista del cliente, per garantire che ogni aspetto degli interni soddisfi i più elevati standard di comfort, usabilità e integrazione tecnologica prima di modellare gli esterni. Pertanto, l’esperienza del guidatore e dei passeggeri è prioritaria, risultando in un design armonioso, intuitivo e funzionale che si integra perfettamente con l’estetica esterna. L’architettura completamente nuova degli interni della Vision O presenta un nuovo layout HMI che include il nuovo Škoda Horizon Display personalizzabile per entrambi i passeggeri anteriori. Corre per tutta la larghezza del cruscotto ed è completato da uno schermo centrale orientato verticalmente.