Stellantis Design Studio ha iniziato una nuova collaborazione con il produttore di catamarani sostenibili Windelo e gli architetti navali Barreau-Neuman. In partnership con gli architetti navali Barreau-Neuman, Stellantis Design Studio ha ripensato le proporzioni dei catamarani Windelo 62 e Windelo 58, offrendo una combinazione perfetta di prestazioni dinamiche e comfort eccezionale. Il design dei nuovi Windelo 62 e Windelo 58 presenta una silhouette dello scafo audace ma dinamica, che enfatizza la vocazione alla performance dell’imbarcazione, integrando con eleganza gli spazi abitativi per l’uso quotidiano.
«La nostra collaborazione con Windelo è stata un’esperienza stimolante, nella quale abbiamo trasposto l’ispirazione audace e dinamica delle proporzioni automobilistiche nell’ambiente marino», ha dichiarato Hugo Nightingale, Direttore Creativo di Stellantis Design Studio. «I catamarani Windelo 62 e Windelo 58 rappresentano la perfetta sinergia tra la nostra esperienza nel superare i confini del design e l’impegno di Windelo a favore delle prestazioni e della sostenibilità».
Segno distintivo di questa collaborazione è il concept 360 Horizon Cabin, un rivoluzionario restyling che esalta il piacere della navigazione e della vita a bordo. Visualmente, il concept propone un “tetto flottante” con telaio in vetro invisibile e un layout aperto del pozzetto/ponte, che offre una vista a 360° sull’orizzonte emozionante e libera da ostacoli. Questo senso di apertura e connessione con l’ambiente si estende alle cabine inferiori, attraverso una maggiore visibilità e una spaziosità che aumenta il comfort. Visivamente, l’approccio innovativo traspare anche dal ponte posteriore ad ala flottante che amplia l’aspetto dell’imbarcazione, migliora l’accesso alla cabina superiore e ottimizza la visibilità dalle cabine inferiori di poppa.