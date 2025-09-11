«La nostra collaborazione con Windelo è stata un’esperienza stimolante, nella quale abbiamo trasposto l’ispirazione audace e dinamica delle proporzioni automobilistiche nell’ambiente marino», ha dichiarato Hugo Nightingale, Direttore Creativo di Stellantis Design Studio. «I catamarani Windelo 62 e Windelo 58 rappresentano la perfetta sinergia tra la nostra esperienza nel superare i confini del design e l’impegno di Windelo a favore delle prestazioni e della sostenibilità».