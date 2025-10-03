Tra i vincitori c’è anche Changan, che si è aggiudicata sia il “Miglior design esterno” con la Deepal S07, sia la “Miglior integrazione intelligente umanocentrica” con la Deepal S05. Jakob Pettersson, Design Director – Advanced Design Department Changan Automobile commenta così il doppio riconoscimento: «Sono molto contento che Changan abbia ricevuto questi due premi. Sono un segno tangibile del nostro lavoro. Questo risultato arriva da lontano e dimostra come il nostro impegno con il centro stile di Torino abbia dato i suoi frutti. Siamo partiti tanti anni fa con l’intento di costruire una strategia di lungo periodo e ora raccogliamo quanto abbiamo seminato. Il nostro successo nasce dall’unione tra la tecnologia e le competenze nel campo dei veicoli elettrici della Cina e l’eccellenza nello stile dell’Europa: per noi il legame tra Changan e Torino è indissolubile».