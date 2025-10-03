In occasione del Salone Auto Torino 2025 si è tenuta la prima edizione del Piemonte Meets China – Torino Automotive Design Award (TADA), premio che celebra da una parte l’eccellenza stilistica delle Case automobilistiche cinesi e dall’altra il loro legame con Torino, città nella quale hanno sede molti design studio di brand nati all’ombra della Grande Muraglia.
Tra i vincitori c’è anche Changan, che si è aggiudicata sia il “Miglior design esterno” con la Deepal S07, sia la “Miglior integrazione intelligente umanocentrica” con la Deepal S05. Jakob Pettersson, Design Director – Advanced Design Department Changan Automobile commenta così il doppio riconoscimento: «Sono molto contento che Changan abbia ricevuto questi due premi. Sono un segno tangibile del nostro lavoro. Questo risultato arriva da lontano e dimostra come il nostro impegno con il centro stile di Torino abbia dato i suoi frutti. Siamo partiti tanti anni fa con l’intento di costruire una strategia di lungo periodo e ora raccogliamo quanto abbiamo seminato. Il nostro successo nasce dall’unione tra la tecnologia e le competenze nel campo dei veicoli elettrici della Cina e l’eccellenza nello stile dell’Europa: per noi il legame tra Changan e Torino è indissolubile».
In effetti Changan ha aperto il suo design studio di Rivoli (TO) nei primissimi anni Duemila. «All’inizio si trattava di una struttura di piccole dimensioni – ricorda Pettersson -. Poi via via siamo cresciuti e ora stiamo terminando i lavori della nuova sede, uno spazio ampio e funzionale ideale per accogliere i nostri designer».
Secondo Pettersson, Changan ha un approccio diverso rispetto alle altre Case e questo consente di realizzare auto dallo stile personale e riconoscibile. Come dimostra Deepal, per esempio, brand che poggia su tre pilastri: nuova tecnologia, necessità dei clienti e rispetto della natura.
«Il design delle nostre auto non arriva dal nulla – dice Pettersson -. Abbiamo dei concetti generali che vogliamo rispettare su tutti i modelli del brand. Non è una questione di elementi stilistici specifici, come fanno altre Case, ma di idee ispiratrici. Abbiamo una showcar che usiamo internamente e che ci indica la direzione in cui andare. Rappresenta i valori del brand dal punto di vista delle proporzioni, del trattamento dei dettagli e delle emozioni che si devono trasmettere. Ogni auto Deepal, qualunque essa sia, deve restare fedele alla showcar. È cosi che costruiremo la nostra storia e il nostro destino».