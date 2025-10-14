«Ispirata all’epoca d’oro del design automobilistico degli anni 30, questa show car incarna l’essenza pura di Mercedes-Benz – spiega Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group -. Con il suo cofano che sembra conferirgli una presenza maestosa, le linee fluide scultoree e un tocco Art Déco, si eleva fino a diventare una vera icona della bellezza automobilistica. Gli interni con la sua panca continua e l’elegante posteriore, evocano ricordi della mitica 300 SL». La Vision Iconic è più di una semplice automobile: è una scultura in movimento, un omaggio a un’eleganza senza tempo e una dichiarazione per il futuro. «La simbiosi tra tradizione artigianale, tecnologia all’avanguardia e un linguaggio di design inconfondibile ne fa la massima espressione di valore, prestigio e grazia la cosa più bella e più prestigiosa». Tanta la tecnologia di cui è dotata questa showcar: una su tutte? Mercedes-Benz sta studiando moduli solari innovativi che potrebbero essere applicati senza soluzione di continuità alla carrozzeria dei veicoli elettrici, simili a una pasta sottilissima.