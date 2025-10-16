Il concetto da cui scaturisce la scintilla è chiaro: i veicoli stanno diventando sempre più complessi e questa complessità è molto spesso un limite. Lo si supera semplificando al massimo i sistemi di bordo, standardizzando il più possibile e ottimizzando ogni elemento rendendolo flessibile, adattabile e multitasking.

In concreto, l’idea si traduce nella realizzazione di un sistema di aggancio universale per fissare a bordo ogni elemento dell’auto: sedili, sistema di infotainment o volante.