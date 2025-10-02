Xiaomi ha annunciato l’apertura di un nuovo centro europeo di R&D e Design a Monaco di Baviera. Lo stabilimento rappresenta un traguardo fondamentale della strategia globale di Xiaomi EV, che mira a promuovere il progresso della mobilità smart e dell’innovazione automobilistica, seguendo la strategia dell’ecosistema intelligente “Human x Car x Home”. Situato strategicamente a Monaco di Baviera – uno degli hub leader per ingegneria e design automobilistico – il centro si concentrerà nei progetti sulla performance dei veicoli, sullo sviluppo della tecnologia dei veicoli elettrici, sull’innovazione del design, sull’orientamento verso il cliente e sulla ricerca avanzata.

Secondo quanto dichiarato, il nuovo centro darà vita a un team internazionale riunendo ingegneri, designer e ricercatori da tutto il mondo. L’azienda investe costantemente nella crescita dei talenti e favorisce un ambiente aperto e orientato all’innovazione, stimolando i progressi nella performance dei veicoli, nella guida autonoma, nelle piattaforme EV e nell’esperienza utente di nuova generazione. Inoltre, il centro promuoverà collaborazioni con centri di ricerca, modellando partnership significative tra industrie volte ad accelerare l’integrazione delle soluzioni di mobilità smart e degli ecosistemi, con particolare attenzione alle infrastrutture e agli aspetti etici dell’intelligenza artificiale.