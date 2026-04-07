Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar hanno partecipato alla 60esima edizione dell’Easter Jeep Safari a Moab, nello Utah, con un numero ancora maggiore di veicoli ed esperienze dedicate ai clienti del brand americano e agli appassionati di off‑road. Un’occaione unica per presentare cinque concept car che mostrano il futuro del marchio rendendo omaggio anche a modelli del passato. «L’Easter Jeep Safari ha plasmato il brand Jeep per decenni, alimentando l’evoluzione dei nostri SUV 4×4 e rafforzando il legame con la comunità e con le migliaia di appassionati Jeep che tornano anno dopo anno. Per celebrare decenni di pionierismo off‑road, presentiamo una lineup esclusiva di concept e veicoli di produzione Jeep, nuove esperienze immersive e attivazioni per il pubblico, pensate per mostrare tutta la profondità delle nostre capacità off‑road e riflettere l’essenza di ciò che siamo», ha dichiarato Bob Broderdorf, Ceo di Jeep.

Jeep Wrangler Anvil 715 Concept: una visione progettuale dedicata all’overlanding, capace, funzionale e studiata nei dettagli, senza elementi superflui.

Jeep Wrangler BUZZCUT Concept by JPP: unisce un design compatto e sportivo a due posti con capacità estreme e maggiore spazio di carico per le avventure più lunghe.

Jeep Grand Wagoneer Commander Concept: una combinazione orientata alla discrezione tra lusso full‑size e autentica funzionalità off‑road, pensata per chi desidera comfort premium e capacità di traino.

Jeep Wrangler Laredo Concept: una reinterpretazione essenziale del 4×4 Jeep, basata su allestimento Willys, che esalta semplicità, meccanica pura e atteggiamento Jeep classico.

Jeep XJ Pioneer Concept: celebra il momento in cui la Cherokee originale del 1984 ha cambiato il panorama dei SUV, collegando quell’eredità agli 85 anni di storia Jeep e al ritorno della Cherokee nel 2026.