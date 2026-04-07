Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar hanno partecipato alla 60esima edizione dell’Easter Jeep Safari a Moab, nello Utah, con un numero ancora maggiore di veicoli ed esperienze dedicate ai clienti del brand americano e agli appassionati di off‑road. Un’occaione unica per presentare cinque concept car che mostrano il futuro del marchio rendendo omaggio anche a modelli del passato. «L’Easter Jeep Safari ha plasmato il brand Jeep per decenni, alimentando l’evoluzione dei nostri SUV 4×4 e rafforzando il legame con la comunità e con le migliaia di appassionati Jeep che tornano anno dopo anno. Per celebrare decenni di pionierismo off‑road, presentiamo una lineup esclusiva di concept e veicoli di produzione Jeep, nuove esperienze immersive e attivazioni per il pubblico, pensate per mostrare tutta la profondità delle nostre capacità off‑road e riflettere l’essenza di ciò che siamo», ha dichiarato Bob Broderdorf, Ceo di Jeep.