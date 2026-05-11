Si guida bene



A differenza della “sorella” Niro, la Sportage Tri-Fuel punta su un cuore più energico: il 1.6 turbo quattro cilindri abbinato al sistema ibrido da 1,49 kWh. La potenza complessiva si attesta a 237 cavalli, appena due in meno rispetto alla Hev standard, una differenza che alla guida risulta impercettibile. La collaborazione trentennale con l’italiana BRC (Westport Fuel System) ha permesso un’integrazione software raffinata: la transizione tra le tre alimentazioni è fluida, con l’unità elettrica e il turbocompressore che lavorano in sinergia per garantire riprese vivaci e una progressione costante.