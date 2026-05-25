La Fiat Topolino si è aggiudicata il prestigioso Compasso d’Oro ADI, uno dei più rinomati premi internazionali di design che riconosce l’eccellenza nel design industriale. I vincitori del Compasso d’Oro, ritirato dal team di design Fiat guidato da François Leboine, entrano a far parte della storica Collezione Compasso d’Oro ADI, esposta all’ADI Design Museum di Milano e ufficialmente riconosciuta dal ministero dei Beni Culturali come di eccezionale interesse artistico e storico, contribuendo alla conservazione e alla promozione del meglio del design italiano.

Topolino vuole esprimere una nuova visione della mobilità urbana attraverso una struttura essenziale e razionale che riduce la complessità, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche in termini di accessibilità e facilità d’uso. Secondo quanto dichiarato, questa semplicità è arricchita da una forte reinterpretazione del dna stilistico Fiat, che evoca lo spirito italiano della Dolce Vita, della semplicità e dell’ottimismo. Questi elementi si combinano con un linguaggio estetico distintivo, ispirato alla cultura pop, trasformando un oggetto funzionale in un vero e proprio simbolo di stile di vita e positività. Più che un semplice veicolo, Topolino rappresenta una nuova categoria di mobilità: una soluzione innovativa che coniuga sostenibilità ambientale e rilevanza sociale, rendendo la mobilità elettrica più accessibile, inclusiva e significativa nella vita quotidiana, nel cuore delle città moderne.