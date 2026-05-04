Oltre alle tinte mostrate dal vivo, di cui il verde risulta inedito, vengono offerti pure Bianco Asopo, Grigio Telesto, Arancio Xanto e Giallo Tenerife (anch’esso nuovo), per un totale di sei opzioni. A ciò si aggiungono altrettante “livree”, ovvero combinazioni di strisce e profili a contrasto, e diversi componenti a scelta quali cerchi o pinze freni verniciate. Particolare rilievo assume poi l’eventuale applicazione sulle fiancate del numero 63, al contempo evocativo dell’anno di fondazione della marca, della conseguente ricorrenza festeggiata nel 2026 e, parallelamente, del numero di unità programmate. Infine, all’interno si può completare l’atmosfera Nero Ade con particolari più vivaci oppure in fibra di carbonio, scegliendo fra pelle o tessuto Dinamica Corsa-Tex per la selleria. «Così conseguiamo un altro passaggio nel rendere ogni Lamborghini un’autentica espressione di individualità» conclude Valentini. Si gioca, dunque, con il concetto oggi assai attuale di identità, da proiettare nel mondo anche attraverso l’armonia – o la dirompenza – di un’iperbolica proposta per pochi eletti.