L’oro chiaro dai riflessi viola vira progressivamente verso un perla luminosissimo, con un effetto cangiante all’inizio poco percettibile, dunque di grande fascino quando se ne coglie la delicatezza (per esempio, osservando la linea di cintura all’altezza dello sbalzo posteriore). A sorpresa, però, la morbida transizione non origina da una pellicola applicata sulla lamiera, bensì dalla sapiente verniciatura Duotone Fade capace di fondere finitura satinata e perlata: si manifesta così l’estrema raffinatezza di fattura della Range Rover “Pearl of Tay”, esemplare unico esposto durante la Milano Design Week. «Il nome deriva dalle gemme depositate dai molluschi di un noto fiume scozzese» argomenta Swati Dhanda, materiality manager. «Si tratta di una varietà scoperta addirittura nel Medioevo e celebre per rarità fino al XIX secolo, che ha poi incontrato un impiego sempre meno frequente fino al divieto di pesca del 1998». La sfumatura peculiare di tale regalo della natura, «lussuosa e vellutata, con lievi riflessi rosa», informa così un’ulteriore proposta della divisione SV Bespoke, da tempo impegnata ad accordare ai clienti la definizione di numerosi dettagli su misura.