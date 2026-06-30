Fiat ha svelato la prima immagine del concept Multiplina. Il modello è una reinterpretazione audace della leggendaria Fiat 600 Multipla che ha debuttato nel 1956. La Multiplina è un quadriciclo elettrico pensato per ospitare quattro persone. Concepito come l’anello mancante tra una Topolino e un’autovettura, il concept, secondo quanto dichiarato, introdurrà una soluzione che massimizza l’efficienza dello spazio attraverso un’architettura intelligente e incentrata sull’uomo.

Carrozzeria bicolore e tetto apribile in tela, la Multiplina punta su linee simpatiche e tondeggianti, con i classici fari dalla forma retrò e il logo Fiat al cento del frontale. La versione di serie del modello dovrebbe debuttare nel 2028.