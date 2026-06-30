Joaquín García Sanchis è entrato a far parte di Electrolux Group come Head of Global Design nel mese di marzo. In questa intervista racconta cosa significa per lui il “buon design” e quale ruolo importante riveste nel percorso per diventare sempre più competitivi nel settore.

Joaquín, quasi 20 anni della tua carriera sono stati nel settore automobilistico. Puoi raccontarci qualcosa di più sul tuo background?

«Ho studiato disegno industriale e poi mi sono specializzato in car design al Royal College of Art di Londra. Dopo di che ho lavorato per diversi grandi marchi automobilistici in Europa, oltre che su progetti di design industriale e di prodotto, prima di entrare in Electrolux Group a marzo. Nel settore automobilistico c’è una forte attenzione alla costruzione di brand solidi, e il design gioca un ruolo strategico in questo, essendo uno dei principali contributori alla notorietà del marchio, alla differenziazione e al valore. Vedo molte somiglianze con Electrolux Group, dato che la notorietà del marchio e l’esperienza del consumatore sono molto importanti in entrambi i settori. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza dal settore automobilistico a Electrolux Group, per contribuire a rafforzare e plasmare i nostri brand attraverso un pensiero guidato dal design e un’innovazione orientata al consumatore».

Cosa significa per te il «buon design»?

«Nel mondo automobilistico si diceva che quando vedi passare un’auto nuova, giri la testa e la segui con lo sguardo. C’è un momento in cui te ne innamori, proprio come accade nelle relazioni umane. Quando costruisci una relazione con quella persona, la conosci più a fondo. Quindi c’è la prima impressione e poi la relazione a lungo termine. Nel design automobilistico studiavamo molto da vicino questo equilibrio tra prima impressione e relazione a lungo termine. In generale, per me il buon design è privo di complicazioni. Un prodotto può essere complesso, ma il suo design dovrebbe essere senza tempo e sostenibile. Costruito per durare».

Come si è evoluto il ruolo del design negli ultimi vent’anni?

«Fino a 15 anni fa il design era molto incentrato sull’estetica. Era tutta una questione di aspetto. Le cose sono cambiate con l’accelerazione delle interfacce utente touchscreen, trainata da Apple. Credo che gli asiatici siano stati i maggiori disruptor degli ultimi cinque anni in tutti i settori. Hanno un buon design, con coreani e giapponesi all’avanguardia in termini di semplicità. Per quanto riguarda velocità, valore e capacità di adottare nuovi modi di lavorare, le aziende cinesi sono state un campanello d’allarme per il mondo occidentale, aiutandoci a crescere e migliorare».

Come si può differenziare i brand del gruppo Electrolux e adattarli a mercati globali sempre più competitivi?

«Uno degli elementi è l’identità. L’identità è la cosa più importante per un brand. Abbiamo un’identità molto forte che dobbiamo proteggere. Ma non recintandola e chiudendola ad altre influenze ed espansioni. Al contrario, dobbiamo far evolvere nel tempo i nostri brand, le nostre origini scandinave, i nostri valori e il nostro modo di fare le cose. Non sto dicendo che dobbiamo dimenticarli, ma dobbiamo adattarci al futuro, soprattutto in termini di velocità e capacità decisionale. Poi c’è l’eredità. È l’unica cosa che abbiamo e che i nostri concorrenti asiatici non hanno. Loro hanno tutto il resto – persone, talento, capitale da investire, conoscenza, competenza e industria – ma, al massimo, hanno solo qualche decennio di storia alle spalle. Electrolux Group ha oltre 100 anni di storia, ed è qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi e che possiamo valorizzare. Infine c’è la mentalità. La pressione del mercato e il crescente senso di urgenza sono reali, ma non possiamo permettere che ci paralizzino. Dobbiamo invece incanalare quell’urgenza in azione, affrontare il nostro lavoro con fiducia e credere di poter avere successo».

Che ruolo giocano sostenibilità e design circolare nel futuro del product design?

«La sostenibilità è strettamente legata alla nostra eredità, ai nostri valori e alla nostra cultura scandinava. Un pilastro fondamentale della nostra strategia di sostenibilità è la costruzione di prodotti duraturi e riparabili, oltre alla promozione di un modello di business circolare. Questo è il futuro del design di prodotto, con un’attenzione particolare al comportamento dei consumatori».

Qual è il tuo periodo preferito quando si parla di design?

«Penso che gli Anni 50, 60 e 70 siano stati i miei decenni preferiti nella storia del design. All’epoca la tecnologia era importante, ma c’era più enfasi sull’innovazione, sui materiali, sull’interazione fisica, sul carattere, e così via».