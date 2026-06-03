Fiat svela la prima immagine ufficiale di Grizzly e Grizzly Fastback, due nuovi modelli pensati per ampliare la gamma globale del marchio e rafforzare la sua presenza nel segmento C. Grizzly è un Suv versatile, spazioso e accessibile, naturalmente adatto alla vita familiare, dall’uso quotidiano in città ai viaggi più lunghi, mentre Grizzly Fastback esprime invece uno spirito più dinamico e sofisticato, con una silhouette slanciata e un look espressivo.

Disponibili con una gamma completa di motorizzazioni, dalla benzina all’elettrico, entrambi i modelli si distinguono per la loro forte presenza e la caratteristica firma luminosa a Led. Con un ingombro compatto inferiore ai 4,5 metri, vogliono stabilire un nuovo punto di riferimento in termini di praticità, offrendo uno spazio interno ampio e una capacità del bagagliaio ai vertici della categoria. Il design, realizzato dal Centro Stile Fiat di Torino guidato da Francois Leboine muove le mosse da quello della Fiat Grande Panda. La famiglia Grizzly sarà introdotta in Europa, Medio Oriente e Africa nella seconda metà del 2026.