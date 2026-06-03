Umberto Palermo Design coinvolge Federmetano e Reinova per sviluppare Malya, concept-laboratorio di soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità, con l’intenzione di valorizzare progettazione, competenze industriali e filiera italiana. Il progetto Malya si inserisce in uno scenario europeo che sollecita lo sviluppo di veicoli compatti, sostenibili e accessibili, confermando la centralità di una nuova generazione di automobili più leggere, efficienti e coerenti con le esigenze della mobilità urbana e suburbana. Dalla ricerca dell’armonia estetica, la design house fondata da Umberto Palermo, amplia così lo sguardo ai temi tecnologici che definiranno l’evoluzione del veicolo e delle sue forme di alimentazione. Malya nasce come e-car a ruote alte, compatta ma abitabile, pensata per l’utilizzo urbano e suburbano.
L’obiettivo è offrire un veicolo funzionale nell’uso quotidiano, capace di trasportare fino a 4/5 persone entro una lunghezza inferiore ai 4 metri. Ogni tratto nasce da una scelta tecnica: proporzioni, architettura e soluzioni costruttive sono pensate per semplificare la produzione e ridurre la complessità industriale. Il progetto prevede telaio in tubolari d’acciaio inox, estrusi di alluminio e pannellatura in alluminio taglio-piega, limitando il ricorso a stampi tradizionali per la lamiera e allo stampaggio a iniezione delle plastiche. Sul piano tecnologico, Malya guarda a una trazione elettrica con pacco batterie e a una possibile configurazione range extender alimentata a biometano/metano, affiancabile a soluzioni bioCNG e Hybrid/bioCNG. Una piattaforma pensata come laboratorio per unire design, energia, software e filiera italiana.