L’obiettivo è offrire un veicolo funzionale nell’uso quotidiano, capace di trasportare fino a 4/5 persone entro una lunghezza inferiore ai 4 metri. Ogni tratto nasce da una scelta tecnica: proporzioni, architettura e soluzioni costruttive sono pensate per semplificare la produzione e ridurre la complessità industriale. Il progetto prevede telaio in tubolari d’acciaio inox, estrusi di alluminio e pannellatura in alluminio taglio-piega, limitando il ricorso a stampi tradizionali per la lamiera e allo stampaggio a iniezione delle plastiche. Sul piano tecnologico, Malya guarda a una trazione elettrica con pacco batterie e a una possibile configurazione range extender alimentata a biometano/metano, affiancabile a soluzioni bioCNG e Hybrid/bioCNG. Una piattaforma pensata come laboratorio per unire design, energia, software e filiera italiana.