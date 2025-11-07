“Un marchio giovane e coraggioso”

Con la Tindaya, Cupra ridefinisce il concetto di auto elettrica emozionale. È un manifesto di design mediterraneo e visione tecnologica, dove ogni linea, materiale e interfaccia mira a restituire calore e identità a una mobilità spesso percepita come fredda. «Cupra è un marchio giovane e coraggioso», conclude Díez. «La Tindaya non è un esercizio di stile, ma un laboratorio di emozioni. È la prova che il futuro elettrico può essere viscerale, vibrante e profondamente umano».

(Articolo completo su A&D n. 275)