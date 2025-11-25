Il settore automotive rimane dunque centrale, ma oggi essere competitivi comporta mettersi in gioco in ambiti diversi. Italdesign ha peraltro una lunga storia anche nel campo dell’industrial design, settore nel quale ha iniziato a lavorare nella metà degli Anni 70, fondando nel 1981 una divisione specifica.

«L’industrial design ci ha dato soddisfazioni in tantissimi campi», prosegue Garcia, raccontando come siano però cambiati gli oggetti progettuali. «Attualmente, gli scenari più inte-ressanti guardano al mondo della robotica e dell’aerospazio. Abbiamo già creato un primo robot umanoide che sarà presentato molto presto e che è diverso da quanto visto fino a oggi. Per ora è stato approvato con grande soddisfazione dal punto di vista dello stile, ma vogliamo svilupparlo anche a livello di ingegneria e prototipazione per mettere in gioco tutta la forza dell’azienda. È un’area che offre tantissimo potenziale e in cui ci troviamo perfettamente a nostro agio, essendo molto umano-centrici. Anche il settore farmaceutico e medicale sta crescendo tantissimo, abbiamo già avviato delle collaborazioni e il nostro coinvolgimento crescerà sicuramente nel prossimo futuro. È fondamentale il nostro approccio alla user experience: sappiamo progettare l’esperienza prima del prodotto, a prescindere dal settore. Ciò che abbiamo imparato nell’automotive, può certamente essere trasferito altrove».