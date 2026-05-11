Giocattolo californiano

Il concept X Skorpio è stato progettato e prodotto in California («È lì che fanno quei giocattoli», sorride Donckerwolke) dall’équipe del Senior Chief Designer John Krsteski, a cui si sono affiancati Edward Tseng per gli esterni e Christopher Ha per gli interni. Il programma era già stato avviato a fine 2023: sarebbe stato pronto un anno fa se non ci fossero stati gli incendi di Los Angeles che fecero perdere la finestra più adatta per la presentazione (prima del Ramadan, perché dopo avrebbe fatto troppo caldo nel deserto).