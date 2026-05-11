Genesis è la creatura di Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer e Chief Design Officer del gruppo Hyundai, il quale ha ben chiaro come il marchio debba evolversi dopo i suoi primi dieci anni. «Un brand di lusso deve avere molti risvolti: deve essere premium, sportivo e figo. Quindi bisogna creare una passione, in quanto sono le emozioni a nutrire il desiderio che è al cuore del marchio.
Il week-end in fuoristrada
Dieci anni fa Genesis era solo berline di lusso. Cinque anni fa abbiamo introdotto i Suv, quindi uno stile di vita. Poi ci siamo spinti sul lato sportivo, con le vetture Magma. Ma molti dei nostri clienti, soprattutto nel Medio Oriente, hanno una vita attiva che nel week-end li spinge al fuoristrada e per questo abbiamo creato auto per loro e per le loro corse sulle dune».
Punta di diamante
Così, nel deserto di Rub’ al-Khali nel temibile “Empty Quarter” della penisola arabica, ha esordito una nuova serie di concept. Tre sono derivati da Suv di serie: GV60 Outdoors Concept, GV70 Outdoors Concept e GV80 Desert Edition, che si affiancano al neonato Gran Equator, Suv di lusso con capacità fuoristrada. Ma la punta di diamante per questa nuova sfaccettatura di Genesis si chiama X Skorpio Concept.
Lo scorpione del deserto
Il nome è un programma, perché si tratta davvero di un poderoso scorpione del deserto. Questo fuoristrada estremo è destinato a essere prodotto in numeri limitatissimi e soltanto su ordinazione – 5, 10, al massimo forse 20, prezzo circa un milione e mezzo di dollari – e porta il lusso Genesis nel mondo dei fuoristrada. Non avrà un’omologazione stradale per poter mantenere le sue caratteristiche di esclusività e di estrema potenza.
Giocattolo californiano
Il concept X Skorpio è stato progettato e prodotto in California («È lì che fanno quei giocattoli», sorride Donckerwolke) dall’équipe del Senior Chief Designer John Krsteski, a cui si sono affiancati Edward Tseng per gli esterni e Christopher Ha per gli interni. Il programma era già stato avviato a fine 2023: sarebbe stato pronto un anno fa se non ci fossero stati gli incendi di Los Angeles che fecero perdere la finestra più adatta per la presentazione (prima del Ramadan, perché dopo avrebbe fatto troppo caldo nel deserto).
Tre zone distinte: anteriore, centro e posteriore
«Fin dall’inizio – ricorda Donckerwolke – la somiglianza con lo scorpione nero del deserto era voluta». Da parte dei designer è stata mantenuta una netta distinzione fra la parte anteriore e quella centrale e posteriore, proprio come in questo animale. E le uscite dell’aria, ottenute con sbalzi fra le superfici, hanno accentuato quell’effetto: «Creando elementi simili all’armatura dello scorpione – suggerisce Donckerwolke – in un gioco di contrasti e opposti». La vernice nera fusa a un vibrante blu risplende al sole del deserto mentre X Skorpio saltella fra le dune: è come ridefinire il concetto di lusso nel mondo dei fuoristrada più bellicosi.
(Articolo completo su A&D n. 278)