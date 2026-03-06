Contenuta, razionale, perfino utilitaristica nella luce più nobile del termine. Eppure la concept car ELO è ludica, accattivante, quasi visionaria per altro verso. Un ossimoro progettuale che amalgama le anime del Double Chevron, traendo linfa da una ricerca molto genuina. Con un cenno all’essenzialità intelligente della 2CV, tanta spensieratezza forse carpita alla Méhari, soluzioni degne di una monovolume anni Novanta e, naturalmente, modernissime sottolineature per sostenibilità e ruolo del marchio nell’arcipelago Stellantis.