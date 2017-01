La presentazione della replica dello Skyjet è stata accompagnata da uno splendido spettacolo di luci al momento dell’ingresso sul palco di Dane per parlare del film e del lavoro con Luc Besson e con la co-protagonista Cara Delevingne.

«Quando Luc ci ha parlato per la prima volta di come immaginava Valerian è apparso chiaro come la sua ambizione di superare l’ordinario e di creare esperienze appassionanti fosse in linea con la nostra», ha commentato Spiros Fotinos, Head of Global Brand Marketing di Lexus. «Immaginare il design e le tecnologie dello Skyjet in chiave Lexus è stata una sfida entusiasmante. Oltre a partecipare a questa storia incredibile abbiamo avuto il piacere di vedere i volti entusiasti e increduli dei nostri designer ed ingegneri quando abbiamo detto loro che avrebbero dovuto lavorare ad una navicella spaziale».

Lexus sta preparando un ventaglio di esperienze inimmaginabili nei prossimi sette mesi per avvicinare i cinefili di tutto il mondo alla realtà di Valerian in vista del lancio della pellicola, previsto nel mese di luglio.