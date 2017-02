Anticonvenzionale. E’ forse l’aggettivo più adatto per descrivere la Toyota C-HR, una crossover compatta nata per conquistare gli utenti europei con un’immagine inedita.

Una svolta estetica, fatta di proporzioni inusuali che si discostano dallo stile più rigoroso degli altri modelli del marchio, capace di attirare l’attenzione – oltre che per le forme scolpite – anche per i suoi tratti ricercati sia dal punto di vista formale, sia cromatico. Come il tetto che degrada verso il posteriore strizzando l’occhio alle coupé, la maniglia integrata nel montante C e sapientemente celata dalla verniciatura scura per non turbare il flusso delle linee, le soluzioni bicolore e gli interni dagli accostamenti materici piacevolmente inconsueti.

Seconda vettura, dopo Prius, realizzata sulla base della nuova piattaforma globale Tnga, la Toyota C-HR guarda a un target di cliente molto preciso: 35/40 anni, attento al design, attratto dal prodotto di alta qualità e appassionato alla guida.

Il look della vettura è dinamico, enfatizzato dalla silhouette filante, i passaruota pronunciati per accentuare la presenza su strada e la fiancata sfaccettata «a forma di diamante», come ama definirla Kazuhiko Isawa, il responsabile del design del progetto che abbiamo in contrato a Milano.