Il salto generazionale è evidente anche nell’abitacolo, il cui arredo è stato progettato per offrire spazio (anche il bagagliaio è cresciuto a 300 litri) qualità, piacevolezza di guida e di viaggio. Obbiettivo centrato, come abbiamo potuto rilevare nel corso di un test che ha evidenziato anche una grande silenziosità. Carrozzeria solo 5 porte e cinque allestimenti: Visia, Visia+, Acenta, N-Connecta, Tekna. Tra le dotazioni spicca il sistema infotainment Nissan Connect con schermo da 7” di serie sui livelli N-Connecta e Tekna. Tra le tecnologie di sicurezza citiamo avviso cambio corsia, frenata di emergenza automatica, videocamera a 360 gradi, Intelligent Ride Control e Intelligent Trace Control per la gestione della dinamica. Da segnalare il raffinato impianto hi-fi Bose (con diffusori anche negli appoggiatesta) per la prima volta adottato in questo segmento. Tre i motori: benzina 3 cilindri 0,9 turbo da 90 CV e 1.0 da 73 CV; turbodiesel 1.5 da 90 CV. Tutti con cambio manuale 5 marce.