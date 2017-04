Pininfarina si presenta al Salone dell’Auto di Shanghai con un’intera gamma di veicoli ecologici sviluppati per il cliente Hybrid Kinetic Group, dimostrando ancora una volta la propria capacità di unire la ricerca stilistica alla sostenibilità ambientale. Anteprima mondiale per il SUV 5 posti K550 e per il SUV 7 posti K750 e debutto asiatico per la berlina di lusso H600. Sull’onda del debutto mondiale della H600 al Salone di Ginevra dello scorso marzo, la presentazione di due SUV elettrici mette in evidenza la passione e lo sforzo di Hybrid Kinetic Group verso la protezione dell’ambiente e lo sviluppo di veicoli a energia pulita.