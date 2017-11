CHANGAN RAETON CC, LA VITALITA’ DEL MOVIMENTO

Se si potesse osservare ad occhio nudo il momento in cui un fiore sboccia, o la frazione di secondo in cui un nuovo germoglio vince la resistenza della terra per raggiungere la superficie, non si potrebbe che restare affascinati dall’energia che la forza vitale è in grado di sprigionare.

Per Chen Zheng, Global Design Director Changan Automotive, questa spinta inarrestabile si esprime con il concetto di “Vitality Motion”, la filosofia stilistica alla base della nuova generazione di vetture del marchio.