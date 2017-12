//SAIC MG E-MOTION, RINASCITA IN GRANDE STILE

Il lavoro sulla concept car è iniziato circa un anno prima del suo debutto al salone di Shanghai 2017. «Abbiamo guardato indietro per trovare l’anima del marchio MG, che storicamente è una sportiva per i giovani non troppo cara». La decisione è stata favorita dai cambiamenti avvenuti in Cina, dove sempre più clienti scelgono i veicoli sulla base dell’emozione anziché della necessità, e dal fatto che lì si producono poche sportive. Jingfeng vi ha intravisto un’opportunità.