//MERCEDES-BENZ CLASSE A, FORME CHIARE E SUPERFICI SENSUALI

«Questa vettura – spiega Gorden Wagener, responsabile del design Daimler – rappresenta l’evoluzione della nostra filosofia di design della sensual purity e ha le carte in regola per avviare una nuova era del design. Con forme chiare e superfici sensuali mettiamo in scena l’hi-tech e risvegliamo emozioni. Quando le nervature e le linee si riducono al minimo, quello che rimane è forma e corpo». Anche gli interni interpretano, nelle intenzioni Mercedes, un concetto di lusso in chiave moderna. «In un modo inedito per questo segmento – aggiunge Wagener – trasformano la tecnologia intelligente in un’esperienza coinvolgente».