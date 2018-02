//MINI DESIGN, CINQUE DOMANDE A OLIVER HEILMER

5. Qual è il futuro di Mini e che tipo di cose desideri incoraggiare come responsabile del design del marchio?

Per come la vedo io è un marchio che non solo è in grado di svilupparsi costantemente, cambiando anche, ma che deve farlo. La gamma di prodotti che abbiamo disegnato è estremamente valida. Dal punto di vista della qualità, in particolare, stiamo scalando le vette più alte che mai e stiamo superando molti dei nostri concorrenti. Tuttavia, è anche chiaro che il nostro percorso non può essere solo evolutivo. Abbiamo alcuni elementi importanti nella nostra agenda: guida autonoma, mobilità elettrica, digitalizzazione e servizi condivisi, per citarne solo alcuni e dobbiamo dare forma a queste aree. A tal fine, la cosa fondamentale per me è che la sostanza di Mini rimanga autentica. Quindi per me, Mini in futuro sarà pura elettrica. Chiaramente, c’è ancora molto da fare in termini di infrastrutture.