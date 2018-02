//LE FINALISTE DEL COTY 2018 | SEAT IBIZA

Disegnare la quinta generazione di una vettura come la Seat Ibiza, modello di grande successo da oltre trent’anni, rappresenta necessariamente una grande sfida nonché una responsabilità nei confronti di tutta l’azienda. Aspetti che renderebbero il compito di per sé già assai impegnativo, ma per Alejandro Mesonero quel progetto avviato alla fine del 2013 comportava, in aggiunta, delle implicazioni sentimentali. «La mia prima vettura in assoluto è stata un’Ibiza, bianca, perché era il colore disponibile in quel momento in concessionaria e io la volevo subito. Avevo 18 anni e possedere un’auto così era la realizzazione di un sogno», racconta il direttore del design Seat.