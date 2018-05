//BREMBO, STILE E COLORE

L’impianto frenante come elemento di stile. L’idea di colorare le pinze è venuta agli uomini di Brembo nel 1992, diventando col tempo una vera e propria firma che rende i prodotti di questo marchio riconoscibili a prima vista. In 26 anni si è evoluto anche il design dei cerchi in lega delle automobili, che tendono ad essere sempre più aperti, mostrando così molti componenti tecnici e strutturali una volta nascosti. Oggi le stesse case produttrici propongono i colori delle pinze dei freni come aspetto caratterizzante dello stile delle loro vetture, per rafforzarne e connotarne l’immagine. Con l’aumento della richiesta è cresciuta anche l’offerta. Così, oltre alle 100 tinte differenti disponibili, Brembo è in grado di realizzare colori inediti appositamente per le case costruttrici.