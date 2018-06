//OPEL, QUATTRO APPUNTAMENTI PER LA NASCITA DI UNA CONCEPT

Ecco perché, per la prima volta, il brand apre il suo Design Center in anticipo sulla presentazione di un prototipo, svelandone l’intero processo di ideazione: tutto si articola in quattro fasi, fino al prossimo novembre. Auto&Design è una delle pochissime testate in Europa ammesse. «Opel si trova, anche geograficamente, al confine fra due mondi: per un verso la sfera latina, con l’emozione, le case bianche e il gusto dei piaceri della vita come la cucina, per l’altro gli spazi nordici con la razionalità, l’estetica dei mattoni e una minor attenzione all’edonismo» riprende Adams. «Da un lato un certo senso del barocco, dall’altro la purezza assoluta. Per noi si tratta di una grande opportunità espressiva, due opposti da sintetizzare attraverso un segno a noi proprio».