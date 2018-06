//VOLKSWAGEN I.D. R PIKES PEAK, ESTREMA ED EMOZIONALE

Lo sviluppo della I.D. R Pikes Peak è iniziato circa sette mesi fa – una sfida per tutti, compreso il Design della Volkswagen. «Abbiamo già una buona esperienza con auto ad alte prestazioni e da competizione, ma un prototipo come la Volkswaen I.D. R Pikes Peak è stato una prima volta per noi», ha detto Klaus Bischoff, Direttore del Design Volkswagen. «La nostra sfida era riuscire a trasferire l’inconfondibile stile della gamma I.D. su un’auto da competizione così estrema ed emozionale».